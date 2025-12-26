助教同行學習無礙 中彰投分署融合職訓助身障就業

▲中彰投分署安排就業媒合協助身障學員(右)銜接職場。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為協助身心障礙者排除學習與就業障礙，提升就業競爭力，勞動部推動的「職務再設計」服務不僅可用於職場，也可延伸至職業訓練場域。勞動部勞動力發展署中彰投分署除在自辦職業訓練的訓前、訓中及訓後提供多面向的支持性服務外，針對委外職前訓練也增設「助教同行」等配套機制，積極為身障學員打造更友善、無障礙的學習環境，今年已協助超過400名身心障礙者平等參與職業訓練。

▲助教在旁協助身障學員(右)製作家具模型。（記者林明佑翻攝）

廣告 廣告

中彰投分署指出，目前每年開辦近230班委外職前訓練課程，涵蓋工業、商業、家事、餐飲及新興科技等多元領域，並鼓勵身心障礙者與一般民眾共同參與融合式訓練，在學習階段即累積實際職場互動經驗，為就業預作準備。

▲助教即時協助身障學員(左)學習烘焙技巧。（記者林明佑翻攝）

為確保身心障礙學員學習權益，訓練單位若有身障學員參訓，可向分署申請安排助教或輔導人員，於課程期間提供教材理解、操作設備與實作指導等即時協助，相關作法也是呼應聯合國所倡議的「合理調整」精神，協助其平等參與職業訓練，並可結合「職務再設計」資源，依個別需求提供適切支持，降低學習門檻。

例如在「手作烘焙職人技術培訓班」中，小芳與小雅兩位身心障礙學員因課程以大量術科實作為主，訓練單位特別安排術科助教全程協助，透過重複講解、動作示範、情緒支持與協作引導，幫助學員順利融入團隊學習，也讓訓練現場更具包容性。

此外，在「AI 創意生成室內設計與3D列印家具模型整合實作班」中，聽覺與肢體障礙者的阿元在助教從旁引導下，透過反覆練習逐步掌握 了3D 列印設備與軟體的操作和應用技巧，降低他學習的困難度，也建立了自信心。

中彰投分署也表示，除訓練期間的學習支持外，也重視訓練單位於訓後所提供的就業輔導服務，包含職缺媒合、履歷與面試準備、職場適應等，協助學員順利銜接職場，二者均可搭配「職務再設計」的服務資源，協助身心障礙者能在適才適所的環境中發揮專長。相關職前訓練課程資訊，可至「台灣就業通」網站查詢或撥打0800-777888免付費服務專線。