助數百來台老兵遺骸返鄉 「靈魂擺渡人」劉德文登英媒報導

「爺爺，要跟緊，要帶你回老家囉。」劉德文從靈骨塔取出一名享嵩壽103歲林姓老兵的骨灰罈，準備帶祂回到來台前在中國福建的故鄉。在此之前，劉德文已幫助過數百位逝世榮民達成返家遺願，林姓老兵也是其中之一。

英國《衛報》報導，58歲的劉德文在30多歲時搬到高雄一處眷村，隨後因緣際會開啟了23年擺渡人生，現今他不僅是高雄左營祥和里長，也被兩岸媒體報導稱為「靈魂擺渡人」。

劉德文表示，他所在的社區有超過2千名單身退伍老兵，他們在台灣沒有妻子或家人，每逢春節，他們都會面向故鄉的方向默默思念，一坐就是2、3個小時，「他們拜託我：『里長，您能不能帶我回家，幫我實現畢生的願望？』」

廣告 廣告

在帶老兵「返鄉」時，劉德文會將骨灰罈放在自己胸前的背包裡，搭車或搭機時也會盡量給予骨灰罈單獨座位，以示敬意。此外，他也拒絕收費，並說自己未接受台灣或中國政府的金援，但並未透露資金來源。

林姓退伍老兵的姪孫女說，林姓老兵曾是福建沿海的漁民，1940年代被戰敗逃離中國的國民黨部隊擄走、強迫入伍，並一同送往台灣，其後將近半世紀都未能返回家鄉。

在美國密蘇里大學從事台灣外省人歷史研究的楊孟軒說明，當年中國部分沿海地區因恰巧位於國民黨軍隊撤退路線上，估計約有數萬人和林姓老兵一樣被擄至台灣。華盛頓大學台灣史專家林于翔則指出，多數老兵已在台落地生根，「即使他們渴望回到中國的故鄉，但實際上，他們的家已經在台灣了。」

《衛報》報導稱，中國經常利用劉德文的事蹟，強調中國和台灣之間的血緣紐帶，以此促進統一。不過據政大選舉研究中心今（2025）年6月的調查，台灣有62.9%民眾只認同自己是台灣人，僅30.5%認為自己同時是台灣及中國人，而這些仍抱持中國人認同的人，通常是較年長的外省人。

對此，劉德文表示，不在意自己的工作如何被呈現，「我最關心的是為這些退伍軍人，搭建一座回家的橋樑。」