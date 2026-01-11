助新創接軌資本 「2026高雄創業投資DEMO DAY」開跑

年度指標性全國創業活動「二○二六高雄創業投資DEMO DAY ｜ TPEx創櫃募資」第三屆開跑，協助創業團隊精準對接資本市場、取得關鍵資金與人脈、加速企業成長；二○二六年活動將全面升級，首度攜手證券櫃檯買賣中心(TPEx)，導入完整的資本市場制度資源，整合創櫃板機制、投資實務與實戰型BP簡報訓練，協助企業站上資本舞台。報名時間自即日起至一月廿六日止，歡迎新創與中小企業踴躍報名。(見圖)

高市府經發局今(十一)日說明，「二○二六高雄創業投資DEMO DAY ｜ TPEx創櫃募資」活動將提供參加團隊進入密集輔導與準備，由KOIN及DAKUO新創基地營運團隊誠研創新、產業與財務等專業顧問協助，進行商業計畫書(BP)優化與募資策略調整，最終將遴選八組團隊站上DEMO DAY舞台，與投資人及產業夥伴正面對談，為後續投資與合作開啟實質機會；感謝櫃買中心與高市府共同合作辦理這次活動，活動現場也將邀請興櫃、上櫃等企業參與。

廣告 廣告

經發局廖泰翔局長表示，許多新創團體在起步階段常面臨「沒資本，商業化寸步難行；沒成果，資本市場不買單」的兩難課題，自二○二四開始的「高雄創業投資DEMO DAY」專案就是要協助新創企業解決起步課題，以專業顧問輔導、BP優化與策略擬定後，可以成熟對接資本挹注，迎接商業化拓展；這次更攜手合作「證券櫃檯買賣中心」，憑藉其長年深耕創櫃板制度的視野，以及積極推動企業進入資本市場的經驗，絕對是新創與中小企業邁向成長的重要關鍵入口。這次活動結合BP輔導並引入創櫃資源，期將資本市場制度資源導入地方創業體系，協助具潛力企業加速與投資市場接軌，進一步強化高雄在南部創新與投資版圖中的關鍵角色，讓創業不只停留在計畫書，而是真正站上資本市場的舞台。

經發局補充，已推行兩年經驗的「高雄創業投資DEMO DAY」，已累積對高雄新創團體的完整扶植經驗，自二○二四年首屆DEMO DAY入選十家團隊已於一年內完成募資，累計金額突破新台幣二億元，並促成多項付費PoC與研發型合作；去年第二屆活動亦協助高雄在地綠色循環經濟與科技團隊成功對接投資人與關鍵客戶，取得逾千萬元融資並進入PoB商業實證階段，展現高雄承接資本與產業資源的成熟條件。

二○二六年活動即日起正式開放報名，至一月廿六日受理截止，邀請已準備好接受投資市場檢驗的新創與成長型企業參與，即刻掃描下方QR Code，或搜尋關鍵字「二○二六高雄創業投資DEMO DAY」，掌握與資本接軌的關鍵機會。