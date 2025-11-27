助新北弱勢戶、社福機構改善環境 16家企業捐逾百萬元節能家電

新北市經濟發展局攜手16家企業捐贈總值逾100萬元的節能家電，圖為參與者億光智能科技公司業務經理許大偉(左起)、新北市經發局長盛筱蓉、川佳仕業機械公司總經理魏承洋。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市經濟發展局今於新北市府舉辦「新北節能家電企業社會責任媒合參與計畫」成果發表會，攜手16家企業捐贈總值逾100萬元的節能家電，協助57戶弱勢家庭、16個社福機構汰換老舊設備，預估年節省6萬3000度電、減碳約30.2公噸二氧化碳當量，相當於1508棵樹1年的吸碳量。

萬里區1名獨居老人重度身心障礙，住處長期滲水潮濕，牆面發霉，現經汰換除濕機後，明顯改善室內環境品質。新北市電器商業同業公會理事長暨和聲電器公司負責人陳錦懷表示，為照顧弱勢，因此號召同業捐贈電器響應計畫，自己也從板橋載送電器到烏來偏鄉山區、瑞芳、萬里區等地，幫助弱勢義不容辭。

捐贈價值逾10萬元的業者包括川佳仕業機械公司、億光智能科技公司。川佳仕業機械公司總經理魏承洋表示，本身就是做綠能產業，因緣際會知道有幫弱勢汰換家電的計畫，因此捐一點錢，略盡社會責任。

新北市經發局長盛筱蓉說，此次計畫將節能家電連結企業社會責任，透過企業力量，協助弱勢、偏鄉地區提升用電環境的安全性，讓節能家電送到需要的家庭手中，幫助降低能源消耗，減輕民眾生活壓力，並將持續整合各方資源，讓社會公益成為推動永續的重要力量。

經發局說明，此次計畫針對弱勢、偏鄉地區辦理3場講座，提升居民對用電安全的知識，同時培訓志工深入金山、萬里、瑞芳與烏來等偏鄉到府訪視55戶，盤點老舊設備與線路問題，協助改善居家風險及用電安全環境。

