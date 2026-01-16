助檢警破案？華碩澄清「張文固態硬碟未加密」：僅提供同型筆電讓警方讀取

中山、北車一帶去年12日19日發生隨機砍人案，造成兇嫌張文在內共4死11傷。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 中山、北車一帶去年12日19日發生隨機砍人案，造成兇嫌張文在內共4死11傷。昨(15)日台北地檢署說明案件表示，張文的華碩電競筆電內的固態硬碟，因為受到Windows 11預設的「BitLocker」數位加密，檢警破解困難，好在廠商的協助下，才順利從硬碟抓起資料。對此，華碩今日澄清，張文的筆電未設訂加密機制，只是提供同樣型號的電腦讓警方讀取。

台北地檢署昨日宣布，張文隨機殺人案已全案偵結，並開記者會向大眾說明案情。台北地檢署指出，張文犯案後，檢警在他公園路的租屋處，及案發前2天入住的千慧旅店等處扣到iPad Air、三星平板及華碩電競筆電，其中關鍵的華碩電競筆電已焚毀，硬碟因SSD固態硬碟是Windows 11預設的「BitLocker」數位加密，檢警無法破解，一度造成辦案困難。

所幸筆電廠商華碩得知後，邀集三星專家從韓國飛抵台灣，與檢警聯手，透過將張文的2T的SSD固態硬碟取下，裝上同型號、批號的筆電，利用華碩權限「繞過」BitLocker輸入指令， 直接抓取硬碟資料 ，才取得「金錢規劃」與「投擲式燃燒瓶」的犯罪證據，還原犯罪拼圖。

對此，華碩今日發聲明稿特此澄清，檢警提供給華碩協助處理的涉案筆電硬碟，當時並未設定 Microsoft Windows 作業系統的 BitLocker 加密機制，可以一般本機帳號登入，並無任何加密設定。華碩僅依市刑大之要求，提供一台相同型號筆電，以協助警方在相同系統環境下進行資料讀取。媒體所稱「破解」或「繞過」BitLocker 的說法皆屬誤解，並非事實。

