助清償交通罰緩 嘉義執行分署雙十一拍賣公仔

行政執行署嘉義分署將於11月11日「雙十一」當天拍賣玩偶及公仔，協助曾男抵繳交通罰鍰／陳致愷翻攝





經營獨資商行倒閉的曾姓男子，因多次無照駕駛積欠約6萬元罰鍰，行政執行署嘉義分署移送強制執行後，發現其商行倉庫內存放大量玩偶及公仔，將於11月11日「雙十一」當天進行拍賣，協助曾男抵繳交通罰鍰。

行政執行署嘉義分署將於11月11日「雙十一」當天拍賣玩偶及公仔，協助曾男抵繳交通罰鍰／陳致愷翻攝

嘉義執行分署指出，曾男多次無照駕駛交通違規的行為，依照《道路交通管理處罰條例》規定，累積處以約6萬元罰鍰。移送強制執行後，經執行人員深入調查財產狀況後，發現曾男個人所經營的獨資商行已處於倒閉狀態。綜合評估下，認為曾男似無力清償所積欠的交通罰鍰。

廣告 廣告

為堅決維護國家債權，並協助義務人處理其積欠的罰鍰債務，執行人員深入調查發現曾男商行倉庫內存放著大量玩偶及公仔，經評估仍具有財產價值，查封後將於11月11日「雙十一」上午10時，在嘉義分署一樓大廳進行變賣，希望把這些有價動產轉化清償義務人的債務。

嘉義分署歡迎民眾踴躍參與本次變賣活動，以較低廉價格取得喜愛的玩偶及公仔。若想獲取雲嘉地區不動產、動產拍賣、變賣最新資訊，可至嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133。

行政執行署嘉義分署將於11月11日「雙十一」當天拍賣玩偶及公仔，協助曾男抵繳交通罰鍰／陳致愷翻攝

更多新聞推薦

● 館長直搗賴清德漳州祖廟 嗆「不孝、逆天」 賴氏宗親蒙羞：不承認中國人就改姓