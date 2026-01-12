助潤寅案「放水」重判12年入獄 前調查官郭詩晃以有新證據聲請再審
〔記者楊心慧／台北報導〕檢調7年前偵辦潤寅集團向12家銀行詐貸逾472億元時，意外查出調查局台北市調處前調查專員郭詩晃，於先前承辦潤寅案時，涉收賄500萬元後「吃案」簽報結案，一、二審法院均依違背職務收賄罪判處12年徒刑，最高法院於去年11月駁回上訴定讞；但郭詩晃以有新證據聲請再審，高等法院今開庭審理，郭詩晃再度喊冤，並表示被洪村騫誣賴，其辯護律師強調拿到林姓證人證述，足以動搖原判決認定事實。
潤寅集團主嫌楊文虎、王音之夫婦，自2010年起向12家銀行詐貸逾470億元，兩人被判25年、27年定讞。檢調追查，王音之2017年為避免潤寅違反商業會計法案曝光，透過潤寅集團金主洪村騫，送500萬元賄款給負責偵辦的郭詩晃；洪指示開發部經理李世仁將500萬元裝入水果箱，由郭在家中收受。
台北地院一審判郭12年有期徒刑、褫奪公權6年，王音之坦承犯行，判刑4月、褫奪公權2年。王音之未上訴，郭詩晃上訴，檢方也針對郭上訴，高等法院維持原判決，經再上訴，最高法院駁回，全案確定。
郭詩晃去年12月23日被北檢通知到案發監執行，但以發現新證據聲請再審，高院今開庭審理，並確認爭執事項。郭詩晃直指被洪村騫誣賴，並強調現場目擊證人都說洪村騫沒有拿水果箱到他家，自己實在很冤枉。
郭詩晃的辯護律師表示，此案發現新證據，林姓證人於審判外以錄影方式證述當天載洪村騫去找郭詩晃時根本沒拿東西，且本案在審理過程中，陪同洪去郭家的隨扈、李世仁與郭家的外傭，皆證稱沒看到洪有帶東西，新證據足以動搖原判決認定事實。
檢察官表示，此一枝微末節不足影響原判決認定事實理由，請予於駁回。郭的辯護律師反駁，洪村騫有無拿錢給被告是本案重要的事實，怎會是枝微末節？
辯護律師指出，洪村騫一開始曾四次供稱沒有行賄，甚至還一度願意當庭發誓，而先前沒有找司機當證人的原因是因離職找不到，後續才找到人，且本案都無找到金流或水果箱等證物，僅憑洪的一句話就認定郭收賄，盼法官能明察秋毫。
郭詩晃在法庭結束後還押時，面對媒體詢問是否覺得自己無辜，他僅點點頭表示「對」，接著被法警帶走。
律師強調，本案認定之犯罪行為，過了三年後才偵辦，家裡跟街口攝影檔案都過期覆蓋，導致沒有物證。
更多自由時報報導
搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號
民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強
遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光
蔣介石日記好色！ 香港嫖妓感想曝光
其他人也在看
退保後生產 生育給付照領
為鼓勵國人生育，勞工保險設有「生育給付」項目，只要符合條件，被保險人即可依分娩或早產當月起，前6個月之平均月投保薪資1次請領生育給付60日，然而有民眾疑惑「若已退保是否仍可請領」，勞保局表示，只要是在保險有效期間懷孕，且符合規定的保險日數，即便是在保險效力停止後才生產，仍可請領生育給付。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
春節急診防塞！衛福部推7監測指標 首度區分成人與兒童
衛福部針對今年長達9天的春節連假，草擬7項急診壅塞監測指標，要求全台205家急救責任醫院於1月12日進行試填，盼能避免去年春節期間全國醫院急診嚴重壅塞的情況再度發生。相關指標的完整定義與意涵，將於1月15日由衛福部次長林靜儀及醫事司長劉越萍召開記者會對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚談戀愛越清醒？這4個星座不是慢，是終於知道自己要什麼
從占星角度看某些金星與月亮落點，天生就比較晚才會把愛想清楚。但一旦想清楚，就很難再退而求其次。有些金星與月亮配置本來就需要時間，不是為了等待誰，而是為了等自己準備好看得更清楚。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
星巴克「買一送一」連喝2天 8大指定品項一次看
週一上班不憂鬱！星巴克又推出買一送一，明（12）日一連兩天購買兩杯大杯以上指定飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，路易莎與伯朗咖啡也推出1月優惠活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北101驚爆「櫃姐歧視女移工顧客」！賈永婕親回給承諾
社群平台Threads近日瘋傳一起消費歧視案例，有網友爆料朋友在台北101鬼塚虎專櫃遭店員冷眼相待，該名越南籍移工女性疑因外貌及語言而受到差別對待，引發網友撻伐，台北101董事長賈永婕也迅速做出回應。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
花蓮縣消防局慶祝消防節 成果展現
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣消防局與新竹凱蒂扶輪社提前在花蓮縣臺灣原住民族文化館共同…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 216
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 6
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 83
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 13
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 20
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4