助災民重建家園！立院三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」 經費上限達300億

立法院會今天（31）三讀通過規模達300億的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，協助災民重建家園。（資料照片／總統府提供）

受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月發生溢流，釀成嚴重災情，立法院會今天（31）三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，所需經費上限達300億元，用範圍以光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等受災鄉鎮為主，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目，條例自公布日施行至2027年3月31日止。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月發生溢流，災情慘重，國民黨立院黨團因此提出《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例》草案，韓國瑜昨召集黨團協商，行政院公共工程委員會建議將條例名稱改為《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》草案，獲得朝野無異議通過。

廣告 廣告

國民黨團原本提案特別條例所需經費上限為200億元，昨在協商過程中提出修正動議，增加至300億元，獲得朝野支持。

立法院長韓國瑜敲槌宣布《馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》三讀通過。（圖／李智為攝）

據三讀通過條文，後續處理由行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬訂、防範並執行減災、監測、疏散及解決潰壩與修築堤防加固加高之相關工程方案，條例也協助農業、電信及有線廣播電視系統、家園與公共設施、水利設施、交通、衛生環境、社會復原及產業促進等社會民生必要設施的復原作業。

此外，條例自公布日施行至2027年3月31日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至2030年底止。特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長。

立院並通過附帶決議，依《原住民基本法》第23條及第32條規定，政府應尊重原住民族在生活方式、社會、經濟、組織、土地管理上自主權，除非立即且明顯危險，否則不得強制遷移族人；推動中繼安置、永居政策或執行執法措施時，應以尊重原民生活選擇及土地利用模式為原則，要求落實諮商，並取得當地族人同意並參與。

國民黨立院黨團表示，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活。



回到原文

更多鏡報報導

黨團協商獲共識！國民黨團300億元「花蓮災後重建條例」明院會三讀

好消息！花蓮燕子口堰塞湖今開挖引流順利 壩體降挖超過2公尺

普發現金1萬沒有忘記他們！明年4月新生兒也能領 花蓮災民還有「特別服務」