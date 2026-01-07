助烏克蘭兒童在戰火下重建教育與童年 INGO感謝台灣援助

外交部今天(7日)舉辦第六屆「NGO領袖論壇」，回顧政府與NGO公私協力拓展台灣對外關係的實踐成果，並共同思考下一階段深化合作的方向，國際非政府組織WeWorld主席基耶薩拉(Marco Chiesara)受邀來台發表主題演講，特別感謝我國外交部與家扶基金會向烏克蘭伸出援手，為受創兒童重建童年。

WeWorld是一家致力於確保婦女與兒童獲得教育、醫療、乾淨飲水及糧食的獨立非政府組織，從事國際合作與人道救援超過50年，目前總部設於義大利，在全球25國、橫跨非洲、亞洲、拉丁美洲、中東等區域執行超過120項計畫。

WeWorld主席基耶薩拉(Marco Chiesara)今天出席外交部第六屆NGO領袖論壇發表主題演講，分享組織工作與成就，以及與台灣合作援助弱勢孩童的計畫。

基耶薩拉指出，自2022年2月俄烏戰爭開打以來，有900萬人逃離烏克蘭，另有370萬人在烏克蘭境內流離失所，其中有190萬人是兒童。此外，近4年來，當地有2,800所學校遭毀壞，加上國內重要基礎設施也遭到破壞，在照明與暖氣無法穩定供應的情況下，有460萬名兒少難以安穩地接受學校教育。

基耶薩拉強調，保護兒童就是保護未來的勞動力、未來的領導者、未來的創新者，最重要的是，兒童就是營造和平繁榮社會的未來公民，孩子們的身心發展一刻都不能等。他說：『(英語原音)他們不能等到停火才找到預算建造教室，也不能等到下次選舉才獲得心理照護，他們現在就需要我們。正因如此，跟台灣外交部和家扶基金會這樣的夥伴關係顯得至關重要，它們讓我們能夠維持兒童友善空間的營運、暖氣持續運轉、就學不中斷，並讓希望一直存在。』

基耶薩拉在演講過程中多次感謝我國外交部與家扶基金會攜手WeWorld執行「基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」，此計畫核心在於為戰火下的兒童重建童年，除了提供基輔地區弱勢兒童多元教育課程，也協助受創兒少恢復心理健康，並投資當地建立具有韌性的基礎建設，讓每個孩子能安心享有受教權與做夢的權利。