助理工會怒抗修法 張啓楷聲援：助理權益需得到保障

立法院國會助理工會今（12）日在立法院議場外發起抗議，要求國民黨立委陳玉珍撤回助理費制度修法。民眾黨立委張啓楷也到場聲援，表示支持維持現行公費助理制度，才能確保國會助理的權益不受侵害。

國民黨立委陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，主張助理費由立委統籌運用，未來預算將先匯入立委帳戶，再由立委分配給助理。此舉引發外界質疑恐弱化現行公費助理制度，甚至讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害助理勞動權益。國會助理工會其後致函立法院長韓國瑜，表達憂慮與反對意見；韓國瑜則回應，將把工會訴求完整轉達給提案立委與相關黨團審慎考量。工會並於今日於立院抗議，要求撤回修法、維護助理權益。

到場聲援的張啓楷表示，他長期關注助理制度發展，過去擔任中國時報記者期間也曾參與推動公費助理制度化，現在也同樣支持助理工會捍衛權益。他提出兩點訴求：第一，延續現行公費助理制度；第二，國會助理的工作權能夠得到保障，期盼工會與陳玉珍展開溝通，把問題化解。

助理工會在現場持續喊出口號，包括「反對現行提案」、「維持公費助理制度」、「保障助理工作權」、「推動國會助理法制化」等，強調助理權益不容倒退。

