助理工會抗議助理費修法 與陳玉珍言語交鋒

台北市 / 綜合報導

民黨立委陳玉珍提案，助理...為了反對「助理費除罪化」修法，今(12)日國會助理工會發起抗議，陳玉珍本人也抵達現場，雙方爆發言語交鋒，陳玉珍先說「自己將助理當成家人」，立刻引發助理群不滿開嗆，此外現在更傳出，國民黨團總召傅崐萁，曾下令追查哪些藍委助理，有參與要求撤案的連署，對此，傅崐萁駁斥有「查水表」行為。

立委(國)陳玉珍VS.國會助理說：「他們只是想鬧場，不過我來講。」他們只是想鬧場不過我來講，一開口卻淹沒在一片罵聲，國民黨立委陳玉珍不甘示弱回嗆，為了提案「助理費除罪化」修法，跟國會助理工會正面槓上。

廣告 廣告

立委(國)陳玉珍VS.國會助理說：「我的助理呢就跟我的家人一樣，不要講X話，請尊重請尊重。」形容助理是家人，此話一出又激起助理公憤，立法院正門被圍堵，而民眾黨立委張啓楷現身站在C位。

記者VS.立委(眾)張啓楷說：「你們辦公室助理有連署嗎，都已經站在這邊了，就是我們的辦公室就是支持。」言下之意是反對陳玉珍版本嗎？張啓楷重申會再溝通，但在工會發起的集會立委卻站C位，有助理當場開砲。

立委(眾)張啓楷說：「(收割仔)好的事情每個人都願意去收割。」在正門口僵持不下，陳玉珍緩頰移到會議室協商。立委(國)陳玉珍說：「我不希望它變成一個政黨之爭啦，今天這個反而是一個契機。」不過話音剛落，眾人目光接著轉移。

立法院長韓國瑜說：「行政院院長卓院長是國會助理出身，我本人呢立法院長也是擔任民意代表助理，所以各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路。」立法院長韓國瑜表達關心，重申會維護助理權益，想用輕鬆語氣緩和肅殺之氣。

立法院長韓國瑜VS.國會助理說：「最近工作壓力太大了，(助理壓力也很大啊，請院長簽名)。」點燃下一波導火線，韓國瑜尷尬鞠躬回應，而助理們會這麼氣，恐怕還有另一原因，傳出國民黨團總召傅崐萁，下令追查哪些藍委助理有參與連署。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「各種聲音都應該予以尊重，查水表的事情是千千萬萬不能做的事情。」駁斥茶水表質疑，不過就怕爭議擴大，陳玉珍最後跟助理工會改為閉門會議。

雙方最後達成部分共識，包含公費助理薪資，應按照現有公費助理制度不變，其餘一切勞雇關係，適用勞基法規定。國會助理工會成員游明諺說：「其他助理工會的夥伴，他們不願意接受這樣子的這個所謂的共識，所以他們先離席了。」助理費爭議未完待續。

原始連結







更多華視新聞報導

助理費除罪化修法爭議 助理工會拜會陳玉珍當面溝通

立院助理工會籲撤助理費修法 陳玉珍：不會撤回

助理費除罪化引爭議！ 陳玉珍堅不撤案 工會擬立院抗議

