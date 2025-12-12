助理工會立院前抗議 張啟楷卡C位發言、陳玉珍稱「助理像家人」都被嗆

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝



國民黨立委陳玉珍提助理費由立委統籌運用、助理費除罪化等修法，引發朝野立委助理反對。國會助理工會今（12/12）日早上在立法院大門口抗議，呼籲撤案，不過衝突頻頻，民眾黨團副總召張啟楷先是卡位發言遭批收割，陳玉珍在大門口直接對話遭嗆撤案。

國會助理工會發表《立法院組織法》修法訴求主張。李政龍攝

陳玉珍領銜提出的助理費除罪化修法草案，立法院會已經付委審查，修法重點包括，立委每人得置助理若干人，由委員聘用，補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。這項修法遭批評是國民黨想把助理費變小金庫，要將「貪污助理費除罪化」。

廣告 廣告

助理工會今日早上集結在立法院大門口抗議，除了工會幹部之外，不乏有民進黨立委羅美玲、賴惠員等辦公室助理穿著辦公室背心到場，高舉「撤回提案」、「黑箱自肥」、「法制保障」、「公開透明」等標語，並拉起「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰！」的口號。

國會助理工會發表《立法院組織法》修法訴求主張，立委張啟楷被現場助理質問民眾黨的立場。李政龍攝

不料張啟楷一到現場就站在C位，並拿麥克風發言，他表示以前擔任記者時，也參與協助成立公費助理制度，且陳玉珍已與工會初步溝通，期待化解問題。他發言時遭站現場開嗆是「收割」，並遭質疑「有提修法嗎」，要求他連署撤回提案，也有人以同黨立委劉書彬要求助理撤簽的立場質疑。

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝

原本欲在紅樓201室與助理工會召開協調會一同討論的陳玉珍也走到大門口，欲一一回覆訴求，她不斷強調「助理就跟我的家人、我的兄弟姐妹一樣」，立法委員在國會的工作有賴助理協助，他們也都有各方面的經驗與法學素養。

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝

陳玉珍話鋒一轉表示，討論提案是正面的事情，「今天討論這個提案不是要變成『政黨鬥爭』」，一度認為有些助理只是想要鬧場。她坦言提案不夠周延，需要仔細詢問助理意見，但是其他立委也可以提案或是在討論過程中提出修正動議，「我是很open，願意開大門走大路。」

國會助理工會發表《立法院組織法》修法訴求主張。李政龍攝

集結在立法院前的助理似乎不買單，在陳玉珍發言時不斷高喊「撤回提案」，嗆她「不負責任」、「不要講空話」、「不要講幹話」，也喊話「這不是政黨鬥爭」、「助理權益，超越藍綠」。而在立法院大門前的衝突結束後，雙邊仍至紅樓201室閉門協商。

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝

更多太報報導

禁黨團助理參與抗議助理費除罪化修法？ 傅崐萁：請綠媒公布是誰

反對助理費除罪化修法 國會助理工會號召全體助理明早立院前抗議

立委不請助理一樣領補助？立法院：看「若干人」有無包括「零人」