助理工會與陳玉珍達「3共識」！吳崑玉質疑「這些細節」談了嗎？

論壇中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化引發國會助理的不滿，不少國會助理連署呼籲撤案，今（12）日國會助理工會在立法院外抗議後，隨即與陳玉珍進行閉門會談。協商後，雙方達成三點共識，強調助理現行權益不受影響，並承諾於未來審查時以修正動議整合版本。對此，擔任20年國會助理的專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上直指工會對陳玉珍「放水」！

吳崑玉表示，三點協議一看就知道是「緩兵之計」，這個法案到底要怎麼改、怎麼提案、誰來提、要刪掉哪部分這些有談嗎？現在公費這兩個字還留不留？薪水是不是發到助理帳戶？還有很多細節的問題，「陳玉珍這是在搞鬼，然後助理工會居然還放水。」

陳玉珍提案內容非常有爭議，原本工會訴求「撤案」現在卻已達成三點共識為由，撤案訴求悄悄消失，也不免讓人質疑工會是不是被摸頭了？若雙方有共識為何不是讓陳玉珍先撤案後再提案？堅持不撤案的原因到底是什麼，國民黨背後恐怕還留了一手。

原文出處：已達「3共識」助理費除罪化不撤案？吳崑玉批：助理工會對陳玉珍放水！

