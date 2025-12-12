助理工會與陳玉珍開會有3點共識 不撤案但改提修正動議：薪資仍直匯助理戶頭

助理費案，立委陳玉珍與助理工會代表會後受訪。李政龍攝



國民黨立委陳玉珍提助理費由立委統籌運用、助理費除罪化等修法，引發朝野立委助理反對。國會助理工會今（12/12）日早上在立法院大門口抗議，呼籲撤案，而後與陳玉珍進行閉門討論，經過約1小時後，雙方共同宣布形成3點結論，公費助理薪資仍將直匯助理戶頭。

協調會結束後，陳玉珍與國會助理工會理事長、國民黨立委林思銘國會辦公室主任李永誠及監事會召集人、民進黨立委陳秀寳國會辦公室主任王忠智共同接受媒體聯訪，並由陳玉珍說明會中達成3點共識。

首先，對於國會助理的工作、既有權益和福利的保障，只能往前邁進，絕不能倒退，公費助理薪資及年終獎金給付模式，應按照現有制度不變；公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助費等制度，均不受任何影響，工會助理，其一切勞雇關係適用《勞基法》規定。

第二，現行公費制度助理制度仍有進一步優化之空間，專業加給、資深加給、在職進修福利措施，參加各種文康活動，自然比照立法院公務人員，建議立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

最後，未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意以協助以修正動議方式，整合助理工會所提的修法版本，送立法院會、立法院司法及法制委員會取代原提案審查，以補原提案之不足。陳玉珍也表示，助理工會將提出相關版本，她將儘速請辦公室送案。

不過，在協調會結束前，就有與會的公費助理先行離席，受訪時表示仍希望陳玉珍直接撤案，不應該倉促討論，並不接受現行的折衷方案，因此有些夥伴先行離席，不過可以感受到陳玉珍釋出的善意，「但她也有她的尊嚴。」

陳玉珍認為，所有協調都有不盡如人意的部分，協調會氣氛融洽，有賴國會助理們過去就經常召開協調會，因此彼此坦誠溝通、開誠佈公，她還能分享自己的小秘密，她覺得並沒有衝突，立法院只是跟社會一樣存在多元意見，有人比較沉穩、有人比較激進，就連她本人有時也很激進。

針對有部分國會助理先行離席，王忠智表示，一開始討論其實非常激烈，但氣氛轉趨緩和，他知道有部分公費助理的訴求是強烈要求撤回原案，但他認為就立法技術而言，提案委員在法案審查時可以要求透過修正動議替代原案，這在議事規則上也可行。

王忠智表示，在協商中不表達意見，反而離席，對於在協商中承諾、負起責任的人並不公平；陳玉珍承諾目前《立法院組織法》的相關規範都不會變動，也就是公費助理的權益不會受到侵害，她作為未來金門縣長人選，應該會重視承諾。

