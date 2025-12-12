助理工會與陳玉珍開會討論助理費修法 韓國瑜現身表態了

立委陳玉珍直接與助理工會對話，立法院長韓國瑜到場。李政龍攝



國民黨立委陳玉珍提助理費由立委統籌運用、助理費除罪化等修法，引發朝野立委助理反對。國會助理工會今（12/12）日早上在立法院大門口抗議，呼籲撤案，而後與陳玉珍進行閉門討論，立法院長韓國瑜也現身表態。

韓國瑜到場表示，這是他擔任立法院長以來，第一次遇到助理工會請願，所以一定要來跟大家打招呼跟致意一下，希望大家可以多溝通。

韓國瑜表示，他與行政院長卓榮泰兩人都是國會助理出身，「各位心中酸甜苦辣，我們都走過這條路」。但他還沒說完就開始咳嗽，咳完還說自己「最近工作壓力太大」，遭現場與會的助理當場反嗆「助理壓力也很大！」

韓國瑜強調，大家有意見可以隨時表達，未來在公聽會中，也能把心裡話講出來，他自己也特別重視提案委員提案與國會助理權益。現場國會助理隨之高喊「院長要背書嗎」，還拿著連署海報要求他簽名，但他沒有回應與簽名就在現場助理訴求「請院長簽名」的聲音中離開。

陳玉珍則在協調會中開放媒體受訪的部分表示，所有的案子都不是一錘定音，將經過委員會討論與社會意見激盪，她再度坦言提案的過程中有不夠周延，各個辦公室不管是哪一個黨派，也都還有不同的意見，她不希望變成政黨之爭，激化言論，無助於議題討論。

