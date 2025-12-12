助理怒嗆張啟楷「說一套做一套」 國會助理工會怒吼：撤回提案

國會助理工會今日於立院大門前抗議，要求陳玉珍撤回「助理費除罪化」提案。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案，焦點在「助理費除罪化」及助理薪資恐變成立委中飽私囊的囊中物。對此，國會助理工會今（12）日號召不分黨派立委助理於立院正門口表達訴求，但過程中，民眾黨立委張啟楷現身支持，卻遭到助理怒批：民眾黨收割、是否支持同黨立委劉書彬？說一套做一套。

國會助理工會理事長李永誠首先表示，這件事情發生以來，助理的要求很簡單，要求維持現有工作權利與制度，而陳玉珍昨日也釋出善意，今日也會面對面溝通。

民眾黨立委張啟楷則說，對於助理制度有特別的記憶，當初公費助理制度建立，在他當記者時有共同參與，今天站出來是強烈支持好不容易建立的國會助理制度要繼續下去，陳玉珍也做了充分溝通，期待很可以很快化解。

然而，張啟楷的言論引發在場助理不滿，據了解，張啟楷是要求自己辦公室助理拒簽連署。在場助理高呼：「反對現行提案、維持公費助理制度、保障助理工作權、權利及福利不便、推動國會助理法制化」。但面對自己辦公室助理是否連署問題，張啟楷沒正面回答。

朝野立委辦公室的助理今天一早到立法院正門口集結抗議，近百助理手持「不信勞權喚不回！不容法制盡成灰」、「助理不是奴才，不良立委下台」，高喊撤回提案。

