即時中心／黃于庭報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，擬將公費補助交由立委自行運用，且免收據憑證核銷，形同助理費除罪化，遭助理圈痛斥此為「自肥條款」。大批國會助理今（12）早集結立院門口抗議，要求撤回提案，後續工會代表與陳玉珍達成3點共識，陳承諾提出修正案；不過，連署發起人、部分助理工會幹部及會員代表無法接受該協議，堅持陳玉珍必須撤回提案。

立法院國會助理工會代表與陳玉珍協商，達成3點共識。一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退。二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

廣告 廣告

快新聞／助理怒離席！陳玉珍縮了「與工會達3點共識」 連署發起人重申：撤回提案

國民黨立委陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商，達成3點共識。（圖／陳玉珍國會辦公室提供）

連署發起人今日參與助理工會在中山南路的訴求表達後，與助理工會幹部一同前去與陳玉珍面對面，清楚表達292位連署助理訴求：撤回提案。

然而面對面討論後，部分工會幹部僅說，後續會提出修正動議來強化國會助理的權益保障。發起人、部分助理工會幹部及與會會員代表，不能接受助理工會與陳玉珍委員的協議，率先離席，最終僅有理事長及監事會召集人簽署協議。

最終，發起人與292位跨黨派助理仍要重申連署訴求：撤回提案，懇請委員一同保障助理勞動權益；另外，先前已連署之助理，若同意協議，須撤回連署，予以尊重。

原文出處：快新聞／助理怒離席！陳玉珍縮了「與工會達共識」 發起人重申：撤回提案

更多民視新聞報導

台股震盪收紅！終場收漲173點 台積電收1480元、漲10元

賴清德赴國會報告有譜？朝野攻防1.25兆國防預算 院會逕付二讀了

當眾虧李洋「奧運金牌動作這麼慢」！韓國瑜遭砲轟：有夠失禮

