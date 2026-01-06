助理慘了？徐巧芯爆林宜瑾送案紀錄有塗改 媒體人驚：最重恐處7年

民進黨立林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名稱為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，5日默默撤案。藍委徐巧芯驚爆，林宜瑾助理帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉，對此，資深媒體人樊啓明表示，這已經涉偽造文書，最重可處7月徒刑。

林宜瑾被爆出撤案後，第一時間否認有撤案紀錄，稱還未成案。不過，徐巧芯在臉書質疑，林的助理5日上午是不是有帶立可白到議事處把送案紀錄塗掉？藍委羅智強也在臉書質問，林宜瑾辦公室上周五有沒有在送案的登記簿上登記？有沒有在5日上午用立可帶塗掉？他歡迎林宜瑾提告，讓法院來調立法院的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？

資深媒體人樊啓明6日在臉書表示，如果林宜瑾助理用立可白塗銷「送案紀錄」這已經涉嫌違法了；《刑法》第211 條規定，偽造或變造公文書，如果足以對公眾或他人造成損害，將處以1年以上7年以下有期徒刑。

不只林宜瑾助理，樊啓明指出，如果立法院議事處收發職員知情，也涉及「妨害職務上掌管之文書物品罪」；《刑法》第 138 條規定，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。

藍營青年軍賴苡任也在樊啓明的貼文底下留言，譏諷說「台獨怎麼這麼難」，獲得網友按讚肯定；也有網友酸，「還好是助理塗的，助理被關再換一個就好了」。

