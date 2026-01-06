助理慘了？林宜瑾送案紀錄被爆「用立可帶塗改」 媒體人驚：最重處7年徒刑

​民進黨立林宜瑾提修《兩岸關係條例》，主張改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，昨日傳出默默撤案，不過遭到林宜瑾否認。而國民黨立委徐巧芯則驚爆，林宜瑾助理疑帶「立可帶」到議事處把送案紀錄塗掉。對此，媒體人樊啓明發文表示，若林宜瑾助理真的用立可帶塗銷「送案紀錄」，已經涉嫌違法，最重可處7年徒刑。

​林宜瑾之前提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，刪除原條文中「國家統一前」字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實，挨轟是兩國論、法理台獨，而該件提案獲得超過20位綠委連署。​



結果5日傳出林宜瑾上午悄悄撤案，讓外界看傻眼。隨後林宜瑾出面否認，表示沒有成案何來撤案？不過，徐巧芯則爆料，「今天9:00你的助理是不是有帶立可帶到議事處把送案紀錄塗掉？」國民黨團書記長羅智強也質疑，林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？對此，樊啓明表示，如果林宜瑾助理用立可帶塗銷「送案紀錄」這已經涉嫌違法了；《刑法》第211 條規定，偽造或變造公文書，如果足以對公眾或他人造成損害，將處以1年以上7年以下有期徒刑。

不只林宜瑾助理，樊啓明指出，如果立法院議事處收發職員知情，也涉及「妨害職務上掌管之文書物品罪」；《刑法》第 138 條規定，毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處五年以下有期徒刑。

