助理控前老闆劉書彬職場霸凌？張啓楷：他是人才、表現不錯

民眾黨立委劉書彬的前助理邱子安發文控劉「對下屬無差別的職場霸凌」，批她以貶低、折磨、監視下屬為樂，並籲「我訴求劉書彬應該離開立委職位」；而該助理目前在另位民眾黨立委張啓楷辦公室任職。張啓楷今（19日）被問及看法，他大讚邱子安是個人才、表現也不錯，但對於邱指控劉書彬的文，他則說「我再來看一下」。

邱子安發文指出，與劉工作的經驗，可證實她是目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人，並指劉對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕不會只有逼撤簽一事。他舉例，劉書彬管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同時使用電腦與手機一起工作，就是偷懶，但並沒提供該員工公用電腦；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作等，「望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。」

劉書彬上午回應，無法一時間講清楚，稱這是很奇怪的事，前助理是被資遣，她不予置評，每個人辦公室管理都有自己的風格；對於邱控她要求下屬定期盆栽澆水，劉書彬說，她認為植物很重要，若助理沒協助，她也會自己澆花。

張啓楷面對媒體堵訪則說，邱子安不錯，在辦公室很認真，也滿專業的。對於為何邱子安會到他辦公室，張啓楷直言，他是個人才，需要助理就找他來，表現也不錯。

至於邱子安指控劉書彬的發文，張啓楷則說，他等等再來看一下；並稱沒有聽過邱在劉書彬辦公室的經歷。

