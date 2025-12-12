助理立院抗議 張啟楷竟卡C位拍照遭嗆爆

未簽下撤案連署的民眾黨立委張啓楷突然現身抗議現場。

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化引發國會助理怒火，數名跨黨派助理今日赴立法院門口抗議要求陳玉珍撤案。豈料，未簽下撤案連署的民眾黨立委張啓楷卻突然現身抗議現場，聲稱自己要幫大家加油，還大辣辣地站在C位合照，遭斥「收割」；陳玉珍則在抗議尾聲現身，也遭到助理們痛批「不要講幹話」、「撤回提案」。





陳玉珍所提「立法院組織法」修正草案，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理圈不滿，累計近300名跨黨派助理連署要求撤案，並於今日上午在立法院門口抗議，並高舉「撤回提案」、「黑箱自肥」、「法制保障」、「公開透明」等標語。

豈料，民眾黨立委張啟楷突然現身抗議現場，並大辣辣地站在C位並聲稱，他站在這邊是要幫大家加油，也很高興陳玉珍跟工會有初步溝通，期待問題能被化解。立刻遭到現場助理怒轟：「是否支持撤案？」、「為可以站C位？」、「收割」、「有提修法嗎」、「民眾黨有沒有要譴責劉書彬。」





另，陳玉珍在抗議後現身受訪稱，他的助理就跟家人、兄弟姐妹一樣，她在提案過程也許不夠周延，各委員也許沒有仔細詢問助理的意見，但立法過程當中，這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。





不過，陳玉珍的發言引爆現場助理不滿紛紛怒嗆：「不要講幹話」、「撤回提案」、「你的助理、家人是發零用錢的嗎？」、「收助理費回去選縣長？」「不負責任」、「不要講空話」、「不要講幹話」，也喊話「這不是政黨鬥爭」、「助理權益，超越藍綠」。