助理費修法傳是李乾龍下令 鍾佳濱：國民黨與立法院就是包庇自肥的共犯結構

助理費修法傳是國民黨高層下令，鍾佳濱直指一切就是包庇貪汙自肥掩護。（圖／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪化」引爆社會反彈之外，現在傳出，這其實是國民黨副主席兼秘書長的李乾龍，向立院黨團下達3道「修法密令」，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天（11日）受訪表示，從國民黨態度來看，他們是要幫黨內貪汙人脫罪，他也直指立法院與國民黨早就是共犯結構，將包庇貪汙掩護自肥的法案，逕自執行。

鍾佳濱表示，其實從這樣一連串的蛛絲馬跡看起來，這應該是國民黨最高層下達的指令，連國民黨的委員也知道，立法委員將公費助理的薪資貪污私用，這絕對是社會所不容許的。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，李乾龍說黨扛起來了，大家就沒事了。黨扛起來就是要再度使出沒收討論，就是逕付二讀、沒收討論、包裹協商、黑箱表決，然後等到已經造成了事實，就誠如剛才立法院處長被質詢問及如果陳玉珍的修法通過了，通通變成是立委的小金庫，不用檢據核銷變成是統籌運用，立法院會怎麼做？處長的答覆說，立法院依法執行也是一樣照樣撥款到委員的帳戶裡面。

鍾佳濱指出，看得出來，國民黨跟立法院在韓國瑜領導之下已經成為了共犯結構，只要國民黨跟民眾黨講好，挾國會多數逕付二讀，通過這些修法，包庇貪污、掩護自肥的法案，就可以逕自執行，已經是昭然若揭。

鍾佳濱表示，陳玉珍的提案不是為了個人，是為了國民黨，為了藍營其他受到貪污起訴的人，為了除罪所使出的這些殺手鐧。民進黨團堅決反對這樣的劣質修法。



回到原文

更多鏡報報導

助理費專案報告立院秘書長躲起來？林楚茵開罵：周萬來依然是周不來

助理費爭議燒／民進黨反對修法卻放行付委 助理盼強硬提出新對案應戰

75間國會辦公室逾250位助理連署反助理費除罪化！發起人邀立委們加入