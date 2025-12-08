助理費修法分岐？ 藍：暫不排案 白：堅持公款公用

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍先前針對助理費提案修法，被認為是在幫深陷助理費官司的同黨立委顏寬恆解套。5日一讀付委後引來不少批評，國會助理工會還喊話，除非立法院長韓國瑜保證陳玉珍撤案，否則打算12日赴議場抗議。今（8）日國民黨立委牛煦庭表示，黨團有一定共識，但目前暫時不會排案。友黨民眾黨主席黃國昌則直言，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮空間。

國民黨副主席李乾龍現身飯店，11月27日他受邀來黨團總召傅崐萁的餐敘，會中傳出李乾龍，希望黨團針對助理費除罪化，隔了沒多久國民黨立委陳玉珍提案，統籌運用助理費，5日一讀付委又臨時喊卡。

廣告 廣告

立委(國)牛煦庭說：「剛剛稍早我們開了這個黨團幹部的這個會議，基本上會議上面大家也有一定的共識，就是說這件事情，必須經過更縝密周延的討論之後再做定案，所以暫時還不會有排案的這個動作請大家放心。」

8日的幹部會議傳出不少藍委有意見，像是助理費不是不能修但不該是這個方向，也有立委認為應訂日出條款，時間點為2028年這屆立委先不適用，因為進一步來看法案內容。

根據「立法院組織法」第32條，立委每人得聘用8到14人的公費助理，立院每年會編列預算，包含助理的勞健保、勞退等，都由國會支用，而陳玉珍提案修法，打算刪除公費助理中的「公費」兩字，並將立法院撥款給助理的費用，改直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資保險退休金等項目。

當時助理工會就發新聞稿，嚴正反對廢除公費助理制度，國會助理工會也喊話，除非立法院長韓國瑜給予保證陳玉珍撤案，否則打算12日赴議場抗議，民眾黨主席黃國昌說：「除了制度化以外，更重要的堅持是一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間。」面對爭議修法連友軍也挺不下去，接下來就看國民黨怎麼獨自面對。

原始連結







更多華視新聞報導

藍遭疑「助理費除罪化」為救顏寬恒？ 陳玉珍：制度化保障

陳玉珍提「助理費除罪化」 吳思瑤批「為個案解套」

不挺藍推「助理費除罪化」？ 黃國昌：堅持公款公用原則

