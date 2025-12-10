助理費修法吵翻天！賴香伶爆：免檢據核銷連主計都不接受

針對國民黨立委陳玉珍日前提「助理費除罪化」相關法案修法引發爭議，民眾黨政策會執行長賴香伶接受專訪時表示，助理費衍生的政治案件在司法判決上確實存在認定不一的問題，應具體訂出違法與合法的標準，但陳玉珍版本的內容寫法確實引人詬病，民眾黨後續不排除提出自己的修法版本。

民眾黨政策會執行長賴香伶。（資料照／中天新聞）

賴香伶指出，助理工會與助理們希望能比照日本助理制度，幾乎與國家公務員相似，但現在應回歸助理費與助理身分的功能性問題。她表示，助理費與助理身分在法條上可以分別分類據載，也同意立法院長韓國瑜提到的「不能剝奪工作權跟福利權利」，屬於助理身分應有的工作保障、保險、薪資給付的直接性，這些在現況中已經在執行。

她進一步說明，地方與中央情況不同，許多地方助理工會也希望仿照國會作法，這部分大家有共識。但陳玉珍版本提出的「免檢據核銷」，即使主計與會計都不會接受，除非助理採委外制，讓一群助理承包立委的政治助理工作，但僱用與委外是兩回事。

國民黨立委陳玉珍。（圖／中天新聞）

賴香伶認為，陳玉珍版修法草案的寫法確實會為人詬病，好像把僱用身分剝奪，變成由立委全權統籌資源分配，法制面大家還需要時間，不需要急著現在一定要這樣修。她強調，「政策都講不清楚時，要社會認同支持是很難的。」

賴香伶表示，助理費是歷史共業，也涉及公款公用，究竟公用與私用的界線為何，如果真的進到立法院審議就會全部攤在陽光下檢視。她提到，過去案例中除了民代涉案，有時連助理也被捲入，所以立法真的要審慎調處。

立法院。（資料照／中天新聞）

至於民眾黨是否支持相關修法，賴香伶語帶保留，僅表示民眾黨立院黨團有研議自己的修法版本，至於何時提出、會不會提出由黨團自己決定。

