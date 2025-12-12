助理費修法延燒！ 陳玉珍提3共識.助理工會：要撤案

台北市 / 綜合報導

由國民黨立委陳玉珍提案的助理費修法爭議持續延燒，今（12）日助理工會在立法院發起抗議，陳玉珍本人也抵達現場，雙方當面互槓！陳玉珍表示自己把助理當成家人，立刻讓現場的助理群炸鍋反擊。現在還傳出國民黨團總召傅崐萁，下令追查哪些藍委助理有參與連署，傅崐萁本人則出面駁斥有查水表的行為。

立委(國)陳玉珍VS.國會助理說：「他們只是想鬧場不過我來講。」一開口卻淹沒在一片罵聲，國民黨立委陳玉珍不甘示弱回嗆，為了提案「助理費除罪化」修法，跟國會助理工會正面槓上，只是看看站在第一線的助理，來自陳秀寶、吳思瑤、羅美玲等，民進黨立委辦公室外，僅有助理工會理事長，為國民黨立委林思銘辦公室主任。

齊聚立院大門卻不見藍白助理身影，傳出可能與國民黨團總召傅崐萁，下令追查哪些藍委助理參與連署有關，立委(國)傅崐萁說：「各種聲音都應該予以尊重，查水表的事情是千千萬萬不能做的事情。」

駁斥茶水表質疑只是國會助理，昨（11）日邀請朝野立委簽署撤回提案，民進黨團前來力挺在野部分，僅有民眾黨立委陳昭姿簽署，白委張啓楷突然現身還站C位，也讓現場噓聲四起，立委(眾)張啓楷VS.國會助理說：「愛收割，愛收割。」立委(眾)張啓楷VS.記者說：「會去連署嗎，支持的方式很多，你為什麼侷限在連署。」

立法院長韓國瑜同樣到場關切，但被要求簽署撤案連署時，立法院長韓國瑜說：「行政院長，卓院長是國會助理出身，我本人，立法院長也是擔任民意代表助理，所以各位心中的酸甜苦辣，我們都曾經走過這條路。」

過程中韓國瑜咳嗽數次，感嘆壓力太大後默默離場，據了解藍營內部包含，徐巧芯、洪孟楷、牛煦庭等青壯派，及打算參選地方首長的立委們，儘管對於修法存有不同意見，卻礙於壓力不敢表態和連署，立委(國)牛煦庭VS.記者說：「自己本身這邊有收到助理們的壓力嗎，這我想當然有啊，就是民意的壓力也是一種壓力，當然會尊重基層的意見。」

就怕爭議擴大陳玉珍與工會幹部閉門會議，包含公費助理薪資按照現有助理制度，其餘一切勞雇關係適用勞基法規定，達成三點共識卻堅持不撤案，導致部分助理仍舊不滿，也讓助理費爭議待續延燒。

