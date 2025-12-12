助理費修法挨轟！陳玉珍現身坦言：不夠周延

▲國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理上午在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案，陳玉珍也到場致意，坦言不夠周延。（圖／葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理上午在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案，陳玉珍也到場致意，坦言不夠周延，並說助理「像家人、兄弟姐妹一樣」，不過遭現場助理嗆，「不要講幹話」、「收助理費回去選縣長？」

陳玉珍說，她希望能與助理理性溝通，但助理們仍持續高喊「撤回提案」等口號，認為陳玉珍並未理解實際困境，陳玉珍說，部分到場人士似乎只是為了鬧場，並表示助理在國會運作中不可或缺，具有專業能力，協助立委完成大量業務。

廣告 廣告

陳玉珍說，引起社會高度關注對她而言是正面訊號，她並未將此案視為政黨攻防，而是希望能真正改善助理權益，民進黨在立法院多數執政八年，並未處理助理權益問題，她也承認此次提案可能不夠周延，並未充分詢問助理意見，但她強調，目前只是提案階段，助理也可協助自家委員提出替代版本。

陳玉珍說，提案仍可在討論過程中提出修正動議，她願意「開大門走大路」進行公開討論，所有助理建議都能公開討論，但若立委彼此對立將難以解決問題，必須透過協調提出更完整的版本。她並說，外界若有質疑或誤解，她都會承受，但如果大家關心「立委自肥」的部分需要刪除或修改，她完全沒有異議，並再次保證助理權益一定會受到保障。接著陳玉珍邀助理代表閉門協商。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳玉珍堅持不撤案！她曝原因：立委每年增60萬助理費 比總統還多

「蒲亭形式上不是獨裁者」 陳玉珍舉例：賴清德是否獨裁也應公評

內幕／陳玉珍修法「民代助理費除罪化」！藍助理也反彈 恐傷2026