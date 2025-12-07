助理費修法掀茶壺風暴？藍委：鄭麗文、李乾龍與9成立委互動佳

國民黨立委游顥。游顥辦公室提供



國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議，有媒體報導已釀成國民黨內茶壺風暴。國民黨立委游顥今（7日）就任南投縣黨部主委受訪表示，國民黨秘書長李乾龍配合黨主席鄭麗文協助溝通，與國民黨團、九成以上立委互動佳，呼籲不要見縫插針、挑撥離間。

《聯合報》報導引述不具名藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套，「憑什麼讓我們被汙名化，幫特定人解套？明年所有縣市長都得被迫扛後座力。」有藍委透露，李乾龍拜託黨團協助助理費案，還有周典論涉犯「總統副總統選舉罷免法」、修正「不當黨產條例」等案解套。

游顥上午在南投受訪表示，李乾龍配合鄭麗文與黨團溝通、互動順暢，少數立委有意見，應該有足夠的管道表達。他說，黨中央與立院黨團、九成以上立委互動佳，報導有不具名發言，他無法評論，呼籲國民黨團結，不要見縫插針、挑撥離間，若真的有立委想表達意見，一定要具名。

