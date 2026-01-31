即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

昨（30）日是立法院第11屆第4會期最後一次院會，國民黨與民眾黨挾人數優勢，硬闖《立法院組織法》等爭議修法，將立委助理的薪資，變成立委的補助費，遭質疑是幫特定人士解套。對此，民進黨立委吳思瑤今（31）日表示，昨天通過的條文比亂更亂，這是用立院修法來左右司法判決的惡法。





今早10時，吳思瑤在石牌福星宮舉辦寒冬送米活動，並於行程中短暫接受媒體訪。記者提問，立法院把助理費案三讀通過，被質疑是要幫特定人士解套？

廣告 廣告

對此，吳思瑤感嘆，藍白真的是「其心可議」，搶在會期最後一天把《立法院組織法》這個毫無急迫性也欠缺討論的議案強行輾壓通過，藍委牛煦庭替同黨立委陳玉珍「暗渡陳倉」，用「逕付二讀」的方式非常粗糙地「突襲」。

吳思瑤批評，昨天通過的條文比亂更亂，本質跟目的只有一個，就是替特地人士解套，求取司法的大開後門，條文包山包海，把未來立院對助理的各項補助，都視為對立委個人的補助，製造立委可以上下其手的空間，立法解釋就能讓司法「擴大解讀」。

她砲轟，這是用立法院的修法，來左右司法判決的惡法，昨天大家發現藍白只有小貓兩三隻，來為自己爭議的法案辯護，因為愈辯護愈破綻百出，這不折不扣就是惡法，替特定人士解套的圖利專法。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／助理費修法爭議延燒 吳思瑤轟藍白：只剩小貓兩三隻替惡法辯護

更多民視新聞報導

台中狠母餵藥害死2幼童！高大成揭殘酷過程：恐被折磨2小時

最新／用路人注意！國1大雅交流道5車連撞 車流回堵1公里

美國國會預算凍結！AIT技術性關門 暫停社群更新

