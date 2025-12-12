助理費修法爭議延燒！藍委助理傳遭查水表 傅崐萁否認：這是假消息

對於藍營立委助理疑似因連署而遭查水表，國民黨立院黨團總召傅崐萁否認表示，查水表是千千萬萬不能做的事情。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化修法，引發國會助理群起反彈，發動連署要求撤案，有媒體報導，藍營助理圈傳出藍營立委在追查有哪些助理連署。對此，立法院國民黨團總召傅崐萁今天（12日）受訪時說，「查水表是千千萬萬不能做的事情」，這是媒體放的假消息。

對於參與連署的藍營助理疑似遭到查水表，傅崐萁受訪表示，一個民主法治的社會不可以做這樣的事情，而且國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該有尊重。查水表的事情是千千萬萬不能做的事情。

傅崐萁也批評，「綠媒不要再放假消息、假訊息，天天在製造國家的事端」。沒有的事就很清楚。

對於媒體追問國民黨團立場為何？是否撤案？傅崐萁並未回答，隨即離去。



