助理費修法爭議 綠黨團預告：週四邀勞動部就「勞權」專案報告

民進黨團幹事長鍾佳濱預告，將邀勞動部長洪申翰針對助理費除罪化爭議進行專案報告。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發熱議，國會助理工會更直接表示反對，揚言周五（12 日）在議場外抗議，要求撤回提案。對此，民進黨團今（9）日作出兩項預告，第一是明日司法及法制委員會審查審計法時，會要求審計長說明「公款公用」要如何檢據核銷；第二，週四的立院衛環委員會加開專案報告，請勞動部長洪申翰剖析《立院組織法》修法會如何影響國會助理勞動權益。

民進黨立院黨團今日召開「國民黨修法自肥 助理費成小金庫」記者會。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，關鍵少數的民眾黨態度如何？民眾黨主席黃國昌認為「公費就是公款，公款就要公用」，但到底支不支持陳玉珍的提案，應該要講清楚說明白，因修法方向是「無需檢據核銷」，豈不成了立委小金庫？黃國昌、民眾黨都應該說明是否支持。

鍾佳濱預告，明日立院司法及法制委員會排案審計法修法，審計長會列席做報告，我們也會請審計長說明「公款公用」要如何檢據核銷，過去多少的貪污藏在這些細節裡，也請審計長說明清楚。

他接著提到，周四的立院衛環委員會會調整議程、加開專案報告，邀請過去擔任過立委及幕僚工作的勞動部長洪申翰，對於立院組織法修法會如何影響國會助理勞動權益，請部長來剖析。

鍾佳濱強調，這件事情絕非國民黨家務事、國民黨團內部自己喬好而已，而是攸關全民納稅錢，要不要成為立委自肥小金庫，是否幫立委加薪 779 萬元，請國民黨懸崖勒馬、回頭是岸。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專訪》兩屆市長拚縣長！林世賢揭彰化停滯真因：沒有人提出真正的產業戰略

把全國議長當塑膠？助理費修法「走樣」 他點名：怎變成只有立委適用？