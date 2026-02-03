助理費修法綠批「顏寬恒條款」 提案藍委：曲解修法本意

針對助理費案，提案人、國民黨立委牛煦庭3日表示，修正案內容有設「日出條款」，沒有自肥問題，希望外界不要再曲解修法的本意。（丁上程攝）

立法院1月31日通過《立院組織法》修正案，明定立法院應以公務預算編列立委補助費用，包含辦公事務費、公費助理工資及專業、資深加給等，不過民進黨立委們批評，修法是為了替國民黨立委顏寬恒的助理費官司解套。修法的提案人、國民黨立委牛煦庭3日表示，修正案內容有設「日出條款」，沒有自肥問題，希望外界不要再曲解修法的本意。

《立院組織法》修正案通過後，預計以公費助理14人計算，平均每位助理可多加薪約5千多元。另三讀條文也明訂增加多項加給，例如資深加給、專業加給、實施健康檢查及文康活動費用等。不過有些綠委認為，修法是掛羊頭賣狗肉，要為國會助理費除罪化。由於顏寬恒助理費爭議訴訟仍持續，因此外界也稱此修法是「顏寬恒條款」。

牛煦庭3日接受媒體訪問時表示，法案攻防的時候都講得非常清楚，助理加薪法案才是立院組織法修訂的核心，基本上只有比照民代支給條例明列相關性質，其他的所有內容都是在增加助理相關待遇，給予立委的補助費用仍有一大塊是給助理的工資，所以沒有任何性質、規則跟型態的改變。

「講說這是顏寬恒條款，或是除罪化法案，我想是言過其實。」牛煦庭強調，奉勸民進黨不要再做政治鬥爭，更不要輕視國會助理們的付出，應該要盡快依法公布，按照憲法的精神，如果沒有搭配日出條款，否則會違憲疑慮，這部分我們尊重立法院判斷，所以設了日出條款，也就是下一屆（12屆）立委起實施，當然也沒有自肥的問題，希望大家不要再曲解法案的本意。

牛煦庭也提到，如果真的要說除罪的話，大家可以回顧一下當初國務機要費是怎麼除罪的。當初民進黨立委蔡易餘修正的是寫說在某時段前涉犯刑案者「不罰」，像這樣的修法方式跟條款才是除罪化的修法。

