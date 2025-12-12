助理費修法韓國瑜稱壓力大狂咳嗽 遭助理嗆

▲立法院長韓國瑜現身向助理致意，但說到一半卻狂咳嗽。（圖／葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，也引發助理不滿，認為恐傷及現有助理權益。近百名國會助理上午在立法院大門抗議，要求陳玉珍撤案，陳玉珍也到場致意，坦言不夠周延，隨後再邀助理代表閉門協商。立法院長韓國瑜也到場致意，並說他與行政院長卓榮泰都是助理出身，一定會重視助理權益。

韓國瑜曾當過台北市議員馮定國助理，卓榮泰則是台北市議員謝長廷服務處主任。韓國瑜說，這是自己當院長以來，第一次助理工會正式請願，所以一定要來跟大家打招呼跟致意一下，提案委員跟助理工會也在，大家可以多溝通，「各位心中酸甜苦辣我們都走過這條路」。

但韓國瑜突然狂咳嗽說不出話，他解釋，自己最近工作壓力太大，結果現場助理反嗆，「助理壓力也很大！」韓國瑜則要大家聽他說完，大家有意見可以隨時表達，未來即將開公聽會，助理工會都可以和盤托出，他一定會特別重視。

韓國瑜說完就離開，助理希望拿連署書要韓國瑜簽名，但韓國瑜不再回應。

