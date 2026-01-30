助理費修法 民眾黨團提再修正動議、酸綠委「法盲」盼未來提升素質

民眾黨團8位立委林憶君（左起）、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍、劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

立法院會今（30日）本會期最後一次院會，針對朝野協商國民黨立委牛煦庭提出的《立法院組織法》修正案，綠委質疑推動助理費除罪化，晚間在院會處理時，綠營發動車輪戰冗長發言。民眾黨團表示，已提出再修正動議，強調所有內容皆由「立法院代為支付」直接進入助理帳號，酸綠委到底是文盲還是法盲？並稱期待修法通過後，「隨著助理加給與專業能力增加，也能一併提升民進黨團立委的品質與素質。」

民眾黨團指出，黨團已提出《立法院組織法》再修正動議，內容皆為提供給助理費之各項補助(含專業、資深加給、在職進修等，所有費用皆由「立法院代為支付」直接進入助理帳號，為給予助理的實質補貼。

廣告 廣告

民眾黨團說，民進黨團現有多達23人登記廣泛發言，每個立委看著手機裡由中央廚房提供的文稿繼續造謠此修法是為「助理費除罪化」，讓人完全無法理解民進黨立委到底是文盲亦或是法盲？或者單純只想當慣老闆，拚了命想阻擋助理增加福利，但冗長發言完畢，表決依舊會進行。

民眾黨團強調，期待此修法通過後，隨著助理加給與專業能力增加，也能一併提升民進黨團立委的品質與素質。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白聯手三讀《黨產條例》修法 救國團認定非國民黨附隨組織

藍擬拚助理費除罪化明三讀 林楚茵轟噁心：助理薪資淪立委私房錢