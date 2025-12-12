助理費免核銷鬧劇一場？黃揚明直言就放下吧

▲國民黨立委陳玉珍近日推動修法，挨轟自肥。（圖／記者朱永強攝，2025.08.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，主張助理費改由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，也就是可以直接匯入立委個人帳戶，引發國會助理工會反彈，憂心權益受損。對此，資深媒體人黃揚明今（12）日直言，這個修法不但引發自肥爭議，且雖動機是為除罪，但到底能不能真正除罪都還有疑義，根本是來鬧的，連黨內都不挺，就放下吧。

針對陳玉珍遭疑推動自肥修法，黃揚明今發文指出，該修法雖動機是為除罪，但到底能不能真正除罪都還有疑義，根本是來鬧的。國民黨過去並不重視國會助理出身的基層政治幕僚，因為比起這些小助理，有學歷的學者、有過事務官經歷，或是有地方服務能力、有親屬關係的，才是傳統藍營幕僚系統的骨幹。

另外，國民黨團總召稱該案為「進步法案」，黃揚明認為，2012年10月，蔡正元提出刪立委補助「9A」，引發全國共鳴，整個法案僅短短半個月就快速三讀完成，那才勉強算得上是進步。這次，就是一場鬧劇。隨著國民黨青壯派崛起，連黨內、《聯合報》都不挺，就放下吧！

黃揚明發文一出，底下大批網友也紛紛留言表示：「可能需要有人幫忙送梯子，否則很難下台階，臉皮真薄，快撤案吧，別害了其他委員」、「國民黨特質就是找事情自爆」、「每次情勢順風時就會自爆」、「好牌又打到爛了」、「全是民脂民膏，國民黨團更應戒慎恐懼」、「都要選縣長了，就別在立法院亂了」、「真是蠢到爆」、「撿到槍往自己頭上開」、「根本一開始連提出就不該提出」、「從來不缺豬隊友」、「真的鬧劇」等。

