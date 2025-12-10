助理費免檢據核銷如何有效審計監督？ 陳瑞敏允諾3個月提報告

審計長陳瑞敏今於立法院司法及法制委員會回覆委員提問。(記者謝君臨攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發爭議。民進黨立委鍾佳濱今以此為題質詢審計長陳瑞敏。陳說，會尊重立法，但免檢據核銷，可能要慎重，錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。他並允諾3個月內針對「免檢據核銷」的「幽靈補助」如何有效審計監督提出報告。

立法院司法委員會今審查監察院函請審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」案，邀請陳瑞敏列席報告，並備質詢。

鍾佳濱質詢指出，假如今天有立委說：「『立法院組織法』給我8到14位助理，1個月要花掉50萬元，不用給我那麼多助理，你50萬給我，我就可以把事情搞定。」詢問陳瑞敏看法。陳說，助理在立院是非常重要的一環，和立院息息相關，幫助立委、國家處理很多事情，「助理的東西，我們還是要善待。」

鍾佳濱續詢問，應該維持8到14位助理的編制人力？還是把錢交給立委統籌，達到一樣的立法效能？陳瑞敏強調，要做一件事情，要深思熟慮，不能處理一件事情，卻發生另一個問題，對於整個功能要去考慮，衡平非常重要。

鍾佳濱再問，補助費審計要不要做檢據核銷？陳瑞敏回覆：「任何動用國家的資源，我們都審計。」鍾追問，1個月給立委50萬元統籌運用，免檢具核銷，這符合主計和審計相關規定？陳說，免檢具核銷，審計部會尊重立法，但他的錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。

鍾佳濱說，法律規定免檢據核銷，審計部還是可以查到用途，既然這麼厲害，通通用心電感應委員有沒有自肥就好？陳瑞敏說，「我們會用數位審計、發展數位審計。」但他也強調，「免檢據核銷，可能要慎重。」

不過，後續民進黨立委吳思瑤質詢時強調，制度歪了，後端審計再怎麼查核，都來不及了，不可為就不要強而為之，建議陳瑞敏修正「數位審計」的說法。陳回覆，「同意吳委員的說法，我收回我的話。」

