助理費免檢據核銷查得到？吳思瑤轟審計長「是立委肚子裡迴蟲嗎」 審計長：收回說法

[Newtalk新聞] 對於審計長陳瑞敏今（10）日備詢稱尊重國民黨立委陳玉珍助理費修法得免檢據核銷，並稱得用數位審計審核，民進黨立委吳思瑤質詢時砲轟陳瑞敏是「立委肚子裡的迴蟲」，還是潛伏在立委辦公室的小帳房？制度面歪了，後面審計再怎麼查核都來不及。陳瑞敏則說，「我同意，好，我收回我的話」；此外，吳思瑤也爆料，立法院中興大樓電梯維修的 2,350 萬元，居然是去凹行政院的第二預備金來支應。

立法院司法及法制委員會今審查立法院 第11 屆第 4 會期司法及法制、財政委員會第 1 次聯席會議事由：審查監察院函請審議「審計部組織法第七條、第十條及第十四條條文修正草案」案。

民進黨立委吳思瑤質詢時，砲口對準立法院稱，立法院常換電視，去年新的屆期換一次，今年四月又換一個電視，然後，換得時候她還問總務處同仁說「干有壞去？」，用的很新啊，然後就敲敲打打換電視，有沒有過於浮濫，去年換、今年又換。

吳思瑤還說，常常換電話。汰換話機一次都是 2,900 台、3,000 台喔，一次都是 7,000 萬起跳的。監察院去年被砍預算，連買衛生紙都綁手綁腳，立法院花錢是大手大腳。

吳思瑤還說，中興大樓的電梯常常壞，確實該修。但赫然發現，居然立法院去年修電梯是凹行政院買單，請政院用它的第二預備金來支付立法院中興大樓的 2,350 萬元費用，立法院沒有預算嗎？為什麼要行政院買單？她要求審計部要照步來，該審計就該做。

審計長陳瑞敏則說，「好，會照委員的意思來查立法院的預算。」

吳思瑤也追問，陳瑞敏剛剛回應鍾佳濱助理費（質詢），若免檢據核銷可以用數位審計，「我非常好奇，免檢據核銷你怎麼查得到，你是立委肚子裡的迴蟲，你是潛伏在立法辦公室裡的小帳房嗎？」如果制度面歪了，後面審計人員再怎麼查核，「那都來不及了」。

陳瑞敏說，這個要注意，因為這些助理已經是立法院很重要一環，不要去影響他們，要安定。

吳思瑤說，「建議你要修改這個說法，這個惡法如果修了下去，免檢據核銷，你用什麼數位審計，AI 再強也不可能去查到這些立委的小金庫」。

陳瑞敏說，「我同意，好，我收回我的話。」

