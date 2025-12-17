助理費公聽會 學者指助理費非立委薪資 建議立專法

立法院司法及法制委員會今天(17日)召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，有與會學者認為助理費非立委薪資，所有公家資源在請領時，必須檢附單據，符合法定用途才能核銷；同時，若將助理費匯入立委帳戶，將造成稅賦問題。不過，也有學者認為應尊重立委的專業與自律。

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。司法及法制委員會17日召開「健全中央及地方民意代表聘用助理制度」公聽會，聚焦民代聘用公費助理的法律定位、政府機關編列預算支給助理費用及其他相關費用的性質等面向討論。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，她不贊同陳玉珍認為助理費屬民代薪資一部分的主張，因為助理費是助理薪資、不是立委薪資，而國家補助民意代表的各種經費不會因此變成民代的實質薪資，且所有公家資源在請領時均必須檢具單據，符合法定用途才能核銷，因此，她反對陳玉珍的提案。

針對民進黨立委許智傑等人提出「立法院公費助理任用法草案」，林志潔指出，她認同建立明確法制規範助理的權利義務，這不僅會保障助理身分與薪資核發，也制定助理應恪守保密等義務，是相對具保障性的法案。林志潔：『(原音)好的制度應該是要給予主事者更多的彈性，但是這個彈性絕對不是把助理的費用變成自己的薪資，更加不是讓在請款的時候可以不必檢據核銷。此外，我也贊同不太適合再把公費助理放在立法院組織法裡面，因為我覺得它是值得另外拉出來用一個專法，或者是我們用一個辦法來規定。』

東吳大學政治學系教授蘇子喬表示，陳玉珍的提案傾向把助理費定義為委員薪資，賦予立委統籌運用，此設計雖能解決核銷手續或擴大彈性，但也可能為立委帶來一些風險，除了衍生複雜的扣繳責任，也讓立委必須概括承受所有雇主責任。蘇子喬：『(原音)那如果我們修法將這個經費完全交由立委來統籌運用的話，這個在法律上等同是宣告說委員就是唯一的僱主，未來如果說發生勞資糾紛、職災補償這樣的一些爭議的話，立法院作為機關的角色將會幾乎就完全退場了。』

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美則指出，應尊重立委專業、自律；另外，目前助理不適用公務員服務法，且助理隨立委同進退，她認為沒必要再另訂專法。