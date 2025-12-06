助理費制度再掀討論 投書批法規落伍：勿讓老舊制度綁住民代

CNEWS195251206a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

立法院近期再度討論助理費改革，相關議題隨之成為輿論焦點。法律工作者投書指出，現行助理費制度經多年累積，早已與時代脫節，不僅無法因應民代「全天候、跨領域」的工作型態，甚至讓許多無不法意圖的基層與中央民代在制度僵化下暴露於司法風險，改革迫切性不容忽視。

投書直言，助理費規範仍停留在以「公務員管理」框架套用在民代身上的舊思維，忽略政治服務早已從單純文書與行政協助，轉變為涵蓋社群經營、法案研究、公聽會籌備、地方服務與臨時專案的多元工作。然現行核銷制度卻仍要求「固定編制、固定薪資」，導致許多真實支出無法合法申報，使服務處運作與現實需求嚴重脫節。

文章強調，多數民代並非貪污或圖利，而是為回應選民期待、維持服務量能，不得不在過度僵化的法規中「用不合時宜的方式，做民眾期待的事」。這樣的制度設計不僅無助提升透明度，反而使民代背上不必要的污名與風險，形成制度與實務高度脫節的荒謬局面。

此外，投書也提到，長期以來「為民服務費」編列不足，服務處租金、水電、地方活動與行政需求龐大，經費緊縮讓許多民代疲於因應，形成「挖東補西」的結構性困境。司法實務卻往往未考量制度缺陷，仍以單一標準認定責任，讓民代成為制度問題的承擔者。

投書建議，改革應朝向「助理薪資專款專用」與「辦公事務統籌彈性」分流管理，不但能保障助理勞動權益，也能提高服務處經費運用的彈性，使其更能貼近選民需求。真正需要被檢討與調整的，並不是多數民意代表，而是逐漸失去功能性的制度本身。

文章最後呼籲，朝野應正視制度改革的重要性，避免將助理費議題簡化為政治攻防。唯有讓制度回歸「協助民代服務民眾」的初衷，才能使民代將更多心力投入政策改革、政府監督與民瘼解決，而非被過時的核銷規則牽制。

