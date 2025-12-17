民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

遭停職中的新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決，改以《刑法》第214條「使公務人員登載不實罪」判刑6個月，且得易科罰金18萬元，但高檢署已研議提起上訴。外界關注高虹安聲請復職的進度。對此，內政部長劉世芳今（17）日證實，內政部昨（16）日下班左右的時間，已接獲新竹市政府來函，公文簽辦中，若完成其他程序的話，會相當快。





關於高虹安聲請復職的後續進度，主管機關內政部昨日說明，依《地制法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

廣告 廣告

今早9時，劉世芳前往立法院內政委員會備詢，並於會前短暫接受媒體聯訪。劉世芳透露，內政部在昨天下班左右接到竹市府來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務，而依據《地制法》第78條，「我們現在這個公文正在簽辦當中」。至於時程部分，劉世芳則說，內部如果完成其他簽辦的程序的話，會相當的快。

另，記者也關心，高虹安停職期間的薪水是否會予以返還？對此，劉世芳強調，「復職以後就照常，程序上（應該）怎麼走，就怎麼走」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／助理費官司大逆轉！高虹安何時能復職？ 劉世芳回應了

更多民視新聞報導

老闆酒駕撞死女清潔員 網怒改「24字」店名、灌爆負評！

遺體失蹤兩年找到了！警方拜完土地公「隔天尋獲」 開袋後剩白骨

創歷年新高！共機今年「3570架次」擾台

