助理費專報周萬來請假！綠嗆「媽寶秘書長」

▲韓國瑜「救援」周萬來？撞場助理費專報請假，綠嗆「媽寶秘書長」。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05,02）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍「助理費除罪化」提案，引發猛烈反彈！國會助理工會發起連署，計畫11日公開抗議，要求撤回。民進黨籍召委莊瑞雄在司法法制委員會排定專題報告，試圖直球對決爭議；不料立法院長韓國瑜卻發出通知，召集與助理費無關的黨團協商，時間剛好「撞場」，使立院秘書長周萬來得以請假逃避備詢，引發綠營強烈質疑。

國會助理工會幹部發起「捍衛助理勞權、立即撤回提案」連署，已有民進黨44間、國民黨24間、民眾黨5間，共計75間辦公室及252位助理加入，預計將有抗議行動。司法法制委員會召委莊瑞雄臨時變更議程，要求行政部門說明修法可能涉及的法律漏洞與弊端。

立法院長韓國瑜昨（10）日下午突發通知，預計今（11）日9點召集各黨團幹部協商，討論包括總預算案、選罷法、公務人員退撫法等，唯獨沒有列入助理費除罪化相關議案。時間與司法法制委員會的專報議程相同，原本應赴司法委員會備詢的立院秘書長周萬來，以協商為由請假。

民進黨團幹事長鍾佳濱對此表示強烈不滿，怒轟周萬來「媽寶秘書長」，為了逃避質詢而不惜缺席。質疑協商通常安排在下午，韓國瑜臨時拉到早上，是否刻意替周萬來創造理由來躲避質詢。「助理費除罪化」變成藍綠攻防戰，恐怕引發更激烈的火花。

