助理費專案報告立院秘書長躲起來？林楚茵開罵：周萬來依然是周不來

民進黨立委林楚茵痛批藍白聯手提議上午9點召開黨團協商，刻意讓立院秘書長周萬來躲起來。（資料照片／李智為攝）

立法院司法法制委員會今天（11日）上午邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。據了解，司委會也有邀請立法院秘書長周萬來備詢，但周請假未到。對此，民進黨立委林楚茵痛批，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到早上9點，根本就是刻意讓周萬來躲起來。

民進黨立委林楚茵上午在社群發文表示，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，「結果咧？立法院秘書長周萬來依然是周不來！」

林楚茵指出，原因很清楚，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上9點。看看這個協商時間，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題。

林楚茵痛批，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督，藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞。

民進黨立委吳思瑤也說，為了掩護周萬來落跑，不敢參加司委會召委莊瑞雄安排專題報告備詢，韓國瑜緊急安排另一場黨團協商，把周萬來「救」出去。

吳思瑤質疑，周萬來為什麼不敢面對？到底站在哪一邊？要放任立法院要成自肥院？貪污院？「韓國瑜對於陳玉珍『助理費除罪化』法案立場是什麼？也呼之欲出了！」



