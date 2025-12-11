助理費專題報告刻意讓周萬來躲起來？綠委轟：韓國瑜立場呼之欲出！

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院長韓國瑜9日表示，尊重每位立委的提案權，他身為立法院長，全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通；民進黨召委莊瑞雄在司法法制委員會排定專題報告，試圖直球對決爭議；但韓國瑜卻發出通知，召集與助理費無關的黨團協商，時間剛好「撞場」，讓立法院秘書長周萬來得以請假逃避備詢。但民進黨立委吳思瑤就質疑，韓國瑜對於陳玉珍「助理費除罪化」法案立場是什麼？也呼之欲出了！

吳思瑤就質疑，韓國瑜對於陳玉珍「助理費除罪化」法案立場是什麼？也呼之欲出了。（圖／翻攝自國會頻道）

吳思瑤說明，為了掩護周萬來落跑，不敢參加莊瑞雄召委安排司法法制委員會「八百萬助理費小金庫？立法院組織法恐成自肥法案」專題報告的備詢，韓國瑜緊急安排另一場黨團協商，把周萬來「救」出去。

周萬來為什麼不敢面對？到底站在哪一邊？要放任立法院要成自肥院？貪污院？吳思瑤說，韓國瑜對於陳玉珍「助理費除罪化」法案立場是什麼？也呼之欲出了！

民進黨立委林楚茵則批，黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布！她指出，陳玉珍提案修法要把助理收入變成立委小金庫，司法法制委員會原本安排專案報告，也排入公費助理制度化修法，結果咧？立法院秘書長周萬來依然是周不來！

林楚茵批評，黨團協商不只變成過場雞肋，更淪為藍白自肥法案遮羞布！（圖／翻攝自林楚茵臉書）

原因很清楚，藍白為了替自肥提案築牆，竟然聯手提議召開黨團協商，還硬是提前到今天早上九點。看看這個協商時間，同一刻司法法制委員會、教育文化委員會也在開會，這算什麼協商？根本就是刻意讓周萬來躲起來，不用對陳玉珍的自肥提案回答任何問題！

林楚茵說，藍白這段時間，一邊逕付二讀親中、亂台爭議法案，一邊把黨團協商搞成過場雞肋，現在甚至把協商當成遮羞布，讓自肥提案有地方躲，迴避公民監督。藍白狼狽為奸、互相掩護，搞爛台灣國會，套句他們最愛講的，臭不可聞！

民進黨立委張雅琳也表示，韓國瑜果然還是要掩護陳玉珍！在教文委員開會時間，協商青年基本法，擺明不讓教文委員參與，然後再來搶功收割。順便藉此讓立法院秘書長可以不用去司法法制委員會備詢「立委私吞助理費」法案。

張雅琳質疑，整套劇本行雲流水，會不會還是國民黨助理想出來的？你們國民黨要不要內部先打一架？另外，民眾黨劉書彬你怎麼說？（遞麥）

