助理費恐變「私房錢」？王婉諭示警3大危機

[NOWnews今日新聞] 立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，主張助理費除罪化、由立委統籌支配，外界質疑是替顏寬恒等涉助理費案的藍營立委解套！對此，時代力量黨主席王婉諭強烈抨擊，此案等同讓貪污合法化，是國會專業的大倒退。

王婉諭指出，陳玉珍的提案讓立委領助理費不必檢據核銷、不必提出名單，也不需任何審查，將原本由立院直接匯給助理的56萬薪資費用，改成立委自己可自由運用的統籌款。她直言，這不僅缺乏透明與監督，還讓立委能將公費變成個人私房錢，「拿去吃喝、繳房貸都沒人能查，這不是貪污合法化，什麼才是？」

傅崐萁總召稱修法是為了保護助理，王婉諭反問，如果真的對助理有利，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼助理工會公開譴責？她批評「這不但不是保護助理，而是替高虹安、顏寬恒等涉案立委解套。」王婉諭表示，修法若通過，立委不聘助理也能領足額助理費，反而讓混水摸魚的人更有空間。現行制度下，未聘足額助理的剩餘費用必須繳回國庫，但新版本則是立委人數聘多少都能照領56萬，恐讓部分立委完全不再聘助理，直接將公帑收入袋中。

王婉諭警告，若助理名單不需通報，國會將成為政治酬庸與利益交換的溫床，甚至可能被敵對勢力滲透。國會助理能接觸機敏資料、參與法案撰寫、協助調閱文件，其影響力遠超想像，若無法監管聘用名單，將嚴重危害國家安全與國會品質。王婉諭回顧自己擔任立委時，曾主張應制定《公費助理任用條例》，讓聘用制度更透明、法制化與專業化，保障助理的勞權。陳玉珍版本根本是國會全面倒退，只為貪污犯脫罪，真正該被檢討的是民意代表，而不是制度本身。

