助理費恐黑箱除罪化？ 民進黨團支持開放討論：反對沒收討論

[Newtalk新聞] 近年來，不分政黨的民意代表皆有涉入詐領助理費爭議，國民黨立委陳玉珍提案「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。對此，民進黨團今（3）日認為，可以開放就制度面進行討論，但反對用逕付二讀方式沒收討論、黑箱通過。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事回應，並接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，有關於各級民意代表助理公費要如何認定，過去引發很多討論，也有各政黨、中央到地方都因此涉及刑法，有人認為是歷史共業，但目前看到國民黨提案，受益者雖不限黨派，所以應該是屏除黨派政治立場，回歸到民主政治原則來思考。

他提到另一個觀點，在各級民意代表當中，對於助理費用編列性質、屬性或有不同，在目前立院的立委公費助理編列金額相當高，若以現在提案內容「一率視為薪資的一種補充」，恐怕會讓立委的薪酬超出社會所認可程度，但相對於其他非六都地方的民意代表，支領金額要來聘請助理人數有限，視為一種問政業務上的支持還有道理。

鍾佳濱認為，任何提案都應該進到立院進行充分討論，也相信未來提案能到立院後，各黨派跟民間徵求意見，千萬不要再做出「逕付二讀、交付表決」的方式來沒收討論、過水協商、黑箱表決。

鍾佳濱強調，歡迎各界討論各級民意代表助理費的性質，但他重申，不能接受為了除罪化，就用逕付二讀的方式「沒收討論、過水協商、黑箱表決」。

媒體追問，其中版本有「溯及既往」部分，現在版本如何，有跟綠委林岱樺有關？鍾佳濱指出，最忌諱是為個案來修法，他舉例到民眾黨主席黃國昌經常在委員會以「個案」來質詢，目前也因此被調查是否「濫用立委職權圖利他人、涉嫌收受賄賂」。

鍾佳濱直言，為個案質詢、修法萬萬不可，修法通過可能會有些受益者，甚至要被苛責卻沒被苛責，都是可能的範圍，但修法過程中，應該屏除這些個案的影響，從可長可遠的制度進行修正。

