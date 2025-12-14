助理費態度？黃國昌：非為個案除罪化、公款公用底線不退讓

民眾黨今舉行「國昌特別企劃預告記者會」，民眾黨主席黃國昌、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒、國際部主任林子宇出席。楊亞璇攝



「助理費除罪化」修法惹議，外傳民眾黨團上週五討論初步決定「擱置」，黨團總召黃國昌和前主席柯文哲都認為不宜再搞下去。黃國昌今（12/14）表示，對台灣民眾黨而言，開大門走大路，不是所謂個案的除罪化，公款公用是一個沒有辦法退讓的底線。

黃國昌上午在「國昌特別企劃預告記者會」會後受訪，媒體詢問，民眾黨對助理費態度是什麼，外傳黃國昌與柯文哲討論，認為不宜再搞下去？黃國昌反問「你說什麼時候我跟柯主席見面談這件事情？」媒體指出，前天。黃說，「對不起，你讓我回想一下。」

黃思考數秒後，表示星期五晚上他有跟柯文哲主席見面，但是討論的不是助理費的事情，引述的消息來源有誤，他上週五晚上跟老大（柯文哲）見面，在談的主要是一個，面對民進黨政府打算要毀憲亂政，民眾黨該怎麼辦。

第二，黃國昌說，他跟「柯老大」的確有提到2026年的選戰佈局的部分，但是佈局的區域，到目前為止還沒有公諸在媒體上面，成熟的時候會跟大家報告，但是就剛剛所講助理費的問題，不在周五晚上討論的範圍之內。

至於對助理費的態度？黃國昌指出，大概公開宣誓過三次。台灣民眾黨的立場非常清楚，助理費的制度化跟法治化非常的重要，不應該讓有關於助理費的爭議，變成司法初一十五不一樣的問題根源，他相信有很多法官在他們的判決當中，都已經很明確的點出了這一點，也讓很多台灣人民看不懂，為什麼有些人的助理費要用貪污辦，為什麼有些人的助理費是用偽造私文書辦，甚至有極少數特定的助理費，後來都沒事，行為的態樣根本都一樣，這到底是出了什麼問題。

黃國昌說明，助理費的制度化跟法治化，對台灣民眾黨而言，開大門走大路，不是所謂個案的除罪化，「對我們來講，公款公用是一個沒有辦法退讓的底線。」在這個最重要基本的原則上面，願意虛心的傾聽各界的意見。

他舉例，目前有關於就所有不管是中央民意代表跟地方民意代表，他們在聘用助理的時候所面對到的問題，以地方議會來講，聽很多地方議會的助理反應，他們竟然沒有加班費，因為市議會沒有編，「我聽了有點驚訝」，之前在修法時候，這件事情就應該要納入考慮，怎麼會修完了以後，助理還沒有辦法領到加班費，這是一個蠻嚴重的事情。

他強調，「但是我們沒有特定的時程，也沒有特定要為哪一個個案去處理，這樣子有政治動機跟目的。」跟當初民進黨為個案在推動國務機要費的除罪化大不相同，他在司法法治委員會公開質詢的時候，已經把台灣民眾黨的態度說明的非常清楚。

