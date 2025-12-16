助理費是立委實質補助 高虹安貪污無罪理由曝光

前新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，今（16日）宣判出現重大逆轉，判高虹安貪污無罪。（本刊資料照）

前新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，去年7月一審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪重判7年4月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，並由內政部予以停職。全案上訴二審後，高等法院今（16日）宣判出現重大逆轉，判高虹安貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。高院合議庭認定立法院公費助理費的助理費性質上屬於對立委的「實質補助」，並非公款，立委可「彈性勻用」，因此不構成貪污。

針對一審認定的利用職務詐取財物罪，二審合議庭改判無罪，二審判決的核心理由在於對「立法院公費助理經費」法律性質的重新定義。高院合議庭引用《立法院組織法》第32條立法沿革，指出助理費相關規定的立法目的，性質應屬「實質補助，彈性勻用」。

判決理由指出，法規明定預算編列是以「每一立法委員」為統籌單位，列在「委員問政業務」項下。高院強調，助理酬金及加班費，本質上是補助立法委員問政財力不足的費用。過去這筆款項是直接撥入立委帳戶，由立委以雇主身分統籌管理（意即立委助理並非立法院職員）；後來雖因稅務問題改撥入助理個人帳戶，但其「補助費」的性質並未改變。

合議庭進一步調查立法院歷年薪資發放明細發現，不論立委聘請多少助理，絕大多數立委都會將編列的42萬4,360元預算「領滿」。數據顯示，立委普遍認知該筆經費即是「實質補助」。

此外，檢方指控高虹安詐得46萬餘元，經扣除助理實際應得款項後，高虹安被控實際支配金額約11萬6,514元。高院認為，高虹安提出證據顯示，她另行支付私聘助理李忠庭約人民幣2萬1,000元（約台幣9至10萬元）及助理蔡維庭6萬元。合議庭認為，高虹安用於公務相關的私聘助理支出，已經超過檢方指控的所謂「貪污所得」，因此採信高虹安辯詞，認定她缺乏詐取財物的主觀犯意，不構成貪污。

高虹安雖貪污獲判無罪，但高院仍認定高虹安觸犯刑法第214條「使公務員登載不實罪」。合議庭指出，高虹安在招聘黃惠玟、陳奐宇及王郁文時，雙方約定的薪資條件並非「核薪8萬，請你捐1萬做公積金」，而是實際上約定薪資為7萬元，卻向立法院申報8萬元。這種「約定較低、申報較高」的行為，導致立法院公務員將不實事項登載於公文書上，因此除陳昱愷外，高虹安與相關助理均構成偽造文書罪。

本案二審合議庭成員為審判長許永煌、陪席法官雷淑雯、受命法官郭豫珍。針對今日判決，檢察官仍可上訴，被告則不得上訴。

