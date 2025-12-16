助理費案二審大逆轉 國民黨前發言人：敬佩高虹安的勇氣

新竹市長高虹安二審16日改判無罪，國民黨前發言人何志勇今天也在臉書發文表示敬佩高市長的勇氣。（摘自何志勇臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安二審16日改判無罪，國民黨前發言人、新竹市長擬參選人何志勇今天也在臉書發文表示，高市長在歷經這麼多個月以來委屈和壓力，他表達同情，更敬佩高市長的勇氣。

何志勇表示，民進黨政府利用司法對在野黨縣市首長進行政治追殺，從年初的大罷免開始，到所有的辦藍不辦綠，辦政敵不辦自己人，司法已經成為賴政府毀台亂政最骯髒的武器。他相信這絕對不是終點。

民進黨政府浪費司法和社會資源到這種程度、造成人民恐慌與社會不安到這種程度，這是一個最不好的示範。民進黨賴政府已經自我證實，自己就是台灣一切的亂源。

所幸，司法人員有獨立審判的骨氣，值得國人讚許和支持。民主的基礎在於法治，是中華民國立國之本；司法獨立也是中華民國在台灣能持續進步、推進民主化的基石。

他說，司法確保國家和人民之間的契約關係，唯有透過健全的契約關係，人民才會相信有公平正義，也才會相信可以在這個社會上彼此公平競爭。

他相信藍白只能持續合作與努力，用所有的勝選來制裁民進黨政府的毀台亂政。才能真的做到抗賴保台，才是真正的愛台灣。

