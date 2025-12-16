助理費案二審大逆轉！貪污無罪、改依這罪輕判6月 高虹安發聲了

助理費案二審宣判大逆轉，貪污部分改判無罪，高虹安表示，將盡速依法完成復職程序。資料照，李政龍攝



因涉嫌詐領11萬、一審被依貪污罪重判7年4月有期徒刑的新竹市長高虹安，案件上訴二審後出現大逆轉，高等法院審理後於今日（12/16）宣判貪污部分無罪，僅依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬。對此，高虹安透過文字簡短回應，表示高院已明確認定她在相關案件中無貪污不法，她尊重、感謝合議庭判斷，並表示將依法盡速完成復職程序，回到市長工作崗位。

台北地院去年7月26日審理後認定，高虹安涉嫌利用職務機會詐領11萬6,514元，重判高虹安7年4月，原本新竹市長職務也因案遭到停職。經上訴二審後，高院改依偽造文書罪輕判6月，得易科罰金。檢方可上訴、高虹安等被告則不得上訴。

高虹安回應全文如下：

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

