助理費案二審改依偽造文書判6月 高虹安：依法復職

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市16日電）停職中新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今天改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金。高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序。

高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

針對判決結果，高虹安透過文字向媒體表示，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。判決中涉及的其他法律認定，將待收到判決書後再回應。

高虹安指出，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上，以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪污治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；法界人士認為，高虹安於本案二審改依偽造文書罪判刑，非依貪污罪認定，得先行復職。但實際是否復職仍由內政部認定。（編輯：林恕暉）1141216