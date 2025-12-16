助理費案二審逆轉改判易科罰金 高虹安回應了

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴；對此，高虹安透過文字回應，高院已明確認定她在相關案件中並無貪汙不法，她尊重並感謝合議庭判斷。

高院判決結果出爐後，高虹安透過文字回應，「針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪汙不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。」

高虹安也指出，「我將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。」

